أجرى أعضاء سفارة جمهورية مصر العربية، لدى بوركينا فاسو، زيارة عمل تفقدية إلى المستشفى الجامعي "يلجادو أودراجو" بشمال غرب العاصمة واجادوجو، لبحث تطوير التعاون في المجالات الصحية بين البلديّن الشقيقيّن.
وأكد سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو إبراهيم عبد العظيم الخولي، بأن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجانب المصري برفع كفاءة القطاع الصحي في بوركينا فاسو، وتقديم الخبرات المصرية سواء في المجالات العلاجية أو الدوائية.
وأوضح السفير المصري، أن هدف الزيارة هو الاطلاع على الاحتياجات العاجلة للمستشفى، والنظر في كيفية تطوير أقسام المؤسسة العلاجية الهامة التي تستقبل آلاف الحالات يوميًا وبخاصة قسم الحوادث والطواريء بها.
وأفاد السفير الخولي، أن الجانب المصري، مُمثل في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسبق له تقديم أجهزة للغسيل الكلوي للمستشفى، مما أسهم في علاج المئات وتخفيف الضغط على قسم الكُلى، بالإضافة لذلك، تُقدم الوكالة المصرية العديد من الدورات التدريبية للأطباء والممرضين البوركينيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفارة المصرية في بوركينا فاسو تبحث آفاق التعاون في المجالات الصحية بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.