اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلوات رسامة أساقفة جدد بالعاصمة الإدارية

ويتمم قداسة البابا تواضروس الثانى، تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا، والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب أغابيوس الأنبا بيشوى أسقفا ورئيسا لدير الأنبا بيشوى، والقمص ثاؤفيلس المحرقى أسقفا لأبوقرقاص، والقمص سرابيون السريانى أسقفا على إبراشية شرق النيل بالمنيا.
كما سيتم رسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوى أسقفا لإفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلى أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقى للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.
على أن يكتمل طقس الرسامة فى قداس الغد الأحد.
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