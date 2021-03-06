محافظة الجيزة تنفى حدوث كسر لخط غاز بالعمرانية: ماسورة مياه

جدة - نرمين السيد - نفت محافظة الجيزة، ما نشر بعدد من المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حدوث هبوط أرضى بشارع الأمل بحى العمرانية نتيجة لوقع كسر بخط غاز بالمنطقة المشار إليها.





وأوضحت المحافظة فى بيان صحفى، أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تلقت بلاغا بحدوث كسر بماسورة مياه خط 150 مم بشارع الأمل بحى العمرانية وليس خط غاز، وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة على الفور شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وحى العمرانية بسرعة إصلاح الكسر الذى حدث بالماسورة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع المتابعة الدورية وإعادة الشيئ لأصله عقب الانتهاء من الأعمال.

كما وجه المحافظ بسرعة سحب المياه من شارع الأمل والشوارع المجاورة من شارع مستشفى الصدر المتأثرة بتسرب المياه نتيجة الكسر، وأهابت محافظة الجيزة بوسائل الإعلام المختلفة ومسؤولى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بضرورة تحرى الدقة فيما ينشر لعدم إثارة البلبلة بين المواطنين انطلاقا من التعاون المثمر ببن المحافظة وكافة الجهات الإعلامية لما فيه توضيح الحقائق للمواطنين.