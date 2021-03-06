إنفوجراف.. نجاح مستمر لـ الإنتاج الداجنى فى مصر

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، أبرز الإنجازات التى حققها القطاع.. ونتيجة لهذا التقدم تم اعتماد مصر ضمن الدول التى تستخدم المنشآت المعزولة فى الإنتاج الداجنى، فيما تحرص الجهات المسئولة على توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لأصحاب المزارع.

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