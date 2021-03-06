تنسيقية الأحزاب تبدأ تفعيل بروتوكول التعاون مع ويليس تاورز لتقييم الشباب

جدة - نرمين السيد - وخضع عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لعملية التقييم وفقًا للمعايير المعتمدة من قبل شركة ويليس تاورز واتسون، الرائدة فى مجال تطوير العنصر البشرى، والتى حققت نجاحات عدة فى عدد من دول العالم.
حضر المؤتمر الصحفى الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن تعاونها مع شركة ويليس تاورز واتسون، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وعدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين.
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