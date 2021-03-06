ذكرت مصادر لـ"دوت الخليج"، أن جثمان المواطن المصري الذي لقي حتفه في الثانية ظهر أمس، الجمعة، على يد سائق سعودي بمدينة الرياض، تم نقله إلى ثلاجة الشميسي بالرياض فجر اليوم؛ لكي تتم عملية التشريح.
وأضافت المصادر، أنه يتم تشريح الجثمان لاستخراج التقرير النهائي، ومن ثم السماح ترحيله إلى مصر.
وتابعت أنه تم استدعاء شهود العيان بموقع الحادث من قبل شرطة العليا شمال مدينة الرياض وتعرفوا على القاتل جميعهم، مشيرة إلى أن بالنسبة إلى المواطن المصاب وهو ابن أخو المواطن المتوفي، فتم إجراء عملية ناجحة له الساعة 12 منتصف ليلة أمس، والآن دخل غرفة العمليات لإجراء عملية أخرى.
وكان مواطن مصري لقي حتفه في الثانية من ظهر أمس، الجمعة، على يد سائق سعودي بمدينة الرياض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشريح جثمان المصري المقتول بالسعودية.. ونجاح عملية ابن أخيه المصاب بالرصاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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