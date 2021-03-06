خبراء الشأن الأفريقي في ندوة «دوت الخليج»: توقيت زيارة الرئيس مهم في ظل تحديات الأمن المائي

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن زيارة الرئيس السيسي اليوم، السبت، للسودان تأتي في توقيت مهم، وتعزز العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن الزيارة جاءت لتنهي سياسة النظام السوداني السابق العدائية تجاه مصر والمحيط العربي الإفريقي، موضحًا أن أهم ملفات النقاش "الملف الأمنى والاقتصادي والسياسي والتوتر على الحدود بين إثيوبيا والسودان من منطلق أن الأمن القومي للسودان يرتبط بالأمن القومي المصري".
جاء ذلك خلال الندوة، التي عقدها موقع "دوت الخليج"، مع عدد من السفراء والخبراء والمهتمين بـ الشأن الإفريقي بالتزامن مع زيارة الرئيس السيسي للسودان.
وأضافت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك ضغطا كبيرا بين دول حوض النيل له أبعاد أمنية وعسكرية، وهناك آليات أخرى مطروحة غير آليات التفاوض بين الدول الثلاث، وبالتالي تواجه مصر والسودان عدة تحديات مؤثرة على أمن البحر الأحمر، ما يؤثر على الأمن المائي لمصر والسودان.
استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بالعاصمة الخرطوم، وذلك وسط مراسم استقبال رسمية، وتم خلالها عزف النشيد الوطنى للبلدين الشقيقين.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة مصر لجميع جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان خلال تلك المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يُعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائمًا وأبدًا ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجي ثابت.
كما أكد الرئيس السيسي استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان في جميع المجالات، والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية السودانية نموذجًا يُحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي.
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