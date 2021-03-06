الأمين العام لنقابة الصحفيين يشكر رئيس المصرف المتحد

وجه محمد شبانة، الأمين العام لنقابة الصحفيين، الشكر إلى أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، وذلك بعد استجابته لتغيير ماكينة الصرف الآلى التى تم إرسالها فى وقت سابق للنقابة.
وقال "شبانة"، إنه رغم الضغوط التى تعرض لها فإنه رفض فى وقت سابق تشغيل الماكينة التى أرسلها البنك لسوء حالتها بما لا يليق أبدا بنقابة الصحفيين حيث كان يعلوها الصدأ من كل جانب.
وقام بمخاطبة رئيس مجلس ادارة البنك والذى قام فى زمن قياسي بإرسال الماكينة الجديدة وتم تشغيلها بمقر النقابة بالفعل.
وأكد شبانة، أن كل ما يخص نقابة الصحفيين لابد وان يتماشى مع مكانتها.
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