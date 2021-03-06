صور: بطاقة 18 ألف رأس ماشية.. وزير الزراعة يفتتح محجر الدلتا بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيوانى بالكيلو 54 بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوى.





ويقع محجر الدلتا الطبى المخصص لوضع الحيوانات المستوردة فيه مدة لا تقل عن 40 يوم، للتأكد من خلوها من الأمراض على مساحة 40 فدانا، وبطاقة استيعابية 18 ألف رأس ماشية، وذلك بعد حصوله على ترخيص من هيئة الخدمات البيطرية.

ويعد محجر الدلتا أحد المحاجر التى جرى تطويرها، وتحويلها إلى محجر نموذجى للاستثمار، وذلك فى إطار رؤية الدولة لاستغلال الأصول المهدرة وتعظيم مواردها.

وقال المحافظ إن المشروع يعد إضافة جديدة تحسب لمكتسبات قطاع الثروة الحيوانية فى الإسكندرية، وذلك فى ضوء التوجه الحكومى نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلى لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل.

وأشاد المحافظ بالمشروعات الاستثمارية التنموية التى شهدتها مصر فى القطاع الزراعي، فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الغذاء الآمن والصحى والمستدام للمواطن.

جاء ذلك بحضور كل من مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واللواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني.

يذكر أن إجمالى مزارع الماشية بالإسكندرية تبلغ 521 مزرعة، و25 مصنع أعلاف، و500 مزرعة دواجن، بالإضافة إلى 231 مزرعة "مواشي- دواجن" تحت الإنشاء.