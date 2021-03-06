مدبولى: اهتمام غير مسبوق بالتعليم العالى من جانب الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن هذه المرحلة تشهد اهتماماً غير مسبوق بالتعليم العالى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من حيث الاهتمام بضرورة إقامة جامعة فى كل محافظة، أو من خلال إنشاء الجامعات الأهلية، التي سيكون لها دور كبير في تقديم خدمات متميزة لشريحة كبيرة من الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارته محافظة المنوفية، اليوم، حيث التقى مجلس جامعة المنوفية، بحضور إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة.

وخلال اجتماعه بأعضاء مجلس جامعة المنوفية، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده فى هذا الصرح التعليمى الكبير، قائلا: "أكن كل الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الأكاديمية والعلمية على مستوى الجمهورية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروعات التى تنفذها الدولة حالياً فى مختلف المحافظات، وهو ما يستدعى الاستفادة من كل الخبرات الأكاديمية بالجامعات، لمساعدة الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، قائلاً: "نحن نُعول على دور الجامعات في تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية، الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما نوه إلى الدور الكبير للخبرات الأكاديمية فى تنفيذ الاشتراطات البنائية الجديدة.

وخلال الاجتماع، أعلن رئيس الوزراء عن موافقته على مطلبين لجامعة المنوفية، فيما يتعلق بمستشفى الطوارئ ومعهد الكبد، مؤكداً استمرار تقديم الدعم الكامل للجامعة، ومشيداً بكل الجهود التى تقدمها الجامعة لخدمة المواطنين، كما أعلن عن أنه لا يوجد ما يمنع من التنسيق، بشأن توفير أراض للجامعة فى مدينة السادات، موجهاً فى هذا الصدد بتقديم الدراسة الخاصة بهذا المقترح، على أن يتم التنسيق بشأنها.

وخلال الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء فيلماً قصيراً يوضح جهود الجامعة المختلفة، لا سيما ما تم فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، كما تسلّم درع تكريم من رئيس الجامعة.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة المنوفية عن استعداد الجامعة ومسؤوليها وطلابها للمشاركة فى جميع المبادرات، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "نحن جنود نضع أنفسنا على أهبة الاستعداد لتنفيذ كل ما يخدم الوطن من مشروعات خدمية وإنتاجية وتنموية، وذلك فى إطار رسالة الجامعة التى تهدف إلى تنمية المجتمع".