جدة - نرمين السيد - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن توفير مجموعة من الخدمات المهمة، لتقديم أفضل خدمة ضريبية بكل سهولة ويسر للمواطنين.



جدة - نرمين السيد - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن توفير مجموعة من الخدمات المهمة، لتقديم أفضل خدمة ضريبية بكل سهولة ويسر للمواطنين. وأوضحت المصلحة، وفقا لإنفوجراف، أنه تم توفير فرق للدعم الفنى المجانى فى 227 مأمورية ضريبية، و29 فرع للحاسب الآلى، و20 مكتب للإرشاد الضريبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف.. خدمات مصلحة الضرائب للتسهيل على المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.