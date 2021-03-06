التعليم: 98.9% من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحان الفيزياء اليوم

جدة - نرمين السيد - حضر 654 ألفا و139 طالبا طالبة بالصف الأول الثانوى، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالبا طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم السبت، لأداء اختبار مادتى "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020-2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021.





وبحسب بيان لوزارة التربية والتعليم، تمكن 643 ألفا و925 طالبا طالبة من أداء امتحان الفلسفة والمنطق بنسبة 98.4%، بينما تمكن 647 ألفا و125 طالبا طالبة من أداء امتحان مادة الفيزياء بنسبة 98.9%. كما أدى 29 ألفا و791 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى "منازل – دمج – دولى" الامتحان ورقيًا من إجمالى 30786 طالبا طالبة بنسبة حضور 96.8%. جدير بالذكر أن غدًا الأحد، يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادتى "الفيزياء" للشعبة العلمية و"التاريخ" للشعبة الأدبية.

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