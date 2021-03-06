عاجل.. السيسى يبحث مع البرهان إعادة مفاوضات سد النهضة برعاية دولية

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى مؤتمر صحفى، خلال زيارته للسودان، أنه بحث مع الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى، الأوضاع المتعلقة بملف سد النهضة.

وقال الرئيس السيسى، إنه بحث إعادة مفاوضات سد النهضة برعاية دولية، محذرا من اتخاذ أى أجراء أحادى فى هذا الشأن.