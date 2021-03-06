عاجل.. السيسى لـ السودانيين: مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، فى كلمته أمام المؤتمر:-

السيد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان الشقيق

السيدات والسادة،

أود فى البداية أن أعرب عن سعادتى البالغة بالتواجد بينكم اليوم فى الخرطوم، وأود أن أشكر أخى فخامة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وشعب السودان الشقيق على حفاوة الاستقبال وكرم وحسن الضيافة المعهود عن بلدى الثانى السودان وتقاليد شعبه العريق، الذى طالما جمعته بمصر روابط وحدة المصير على مدار تاريخ البلدين، وبما يتفق مع ارتباطهما الممتد من جنوب وادى النيل إلى أقصى شماله، ومع تمازج شعبيهما الشقيقين الذى لم ينقطع يوماً، وسوف يستمر ويبقى بإذن الله.

وأود أن أنقل للسودان الشقيق، قيادة وحكومة وشعبًا، رسالة أخوة ومساندة من الشعب المصرى وحكومته وقيادته، فى كل المجالات بلا استثناء، تعبيرًا عن خالص دعمنا للجهود الكبيرة التى يقوم بها الأخوة فى السودان لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية، ومواجهة تحدياتها بشجاعة ورؤية وعزم على المضى قدمًا نحو مستقبل أفضل، وهو الجهد الذى يقابله الجميع بالكثير من الاحترام والتقدير، راجين من الله عز وجل أن تسهم الخطوات الجارية فى تهيئة الظروف المناسبة لتلبية تطلعات الشعب السودانى الشقيق الذى قدم أغلى التضحيات من أجل حرية ورفعة وازدهار وطنه العظيم.

كما يسعدنى تهنئة أشقائنا فى السودان بالإنجاز التاريخى المتمثل فى توقيع اتفاق السلام الشامل الذى تحقق بعد جهود كبيرة تكللت بالنجاح نتيجة لإخلاص جميع الأطراف السودانية وحرصها على أن تدخل بالوطن السودانى العزيز عصرًا جديدًا من السلام والتنمية والازدهار يشمل كافة أبناء السودان.

وأود أن أؤكد لكم أن مصر ستظل معكم قلبًا وقالبًا، داعمة لجهودكم من أجل تنمية واستقرار وازدهار شعب السودان الشقيق، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار أشقائكم فى شمال الوادى.

السيدات والسادة،

لقد شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والسودان زخمًا يستحق الإشادة على مدار الفترة الماضية، والمتمثل فى ارتقاء مستوى التنسيق بين حكومتى البلدين عبر الزيارات المتبادلة والتشاور المكثف والمستمر، وهو الجهد الذى يهدف فى مجمله إلى تكثيف التنسيق السياسى بين البلدين، وتنفيذ مشروعات فى عدد من المجالات الحيوية من بينها الربط الكهربائى والسكك الحديدية والتبادل التجارى والثقافى والعلمى والتعاون فى مجالات الصحة والزراعة والصناعة والتعدين وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، ويستغل الإمكانات الضخمة للبلدين لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وقد جاء اجتماعنا اليوم استكمالاً لهذه الجهود، وسعيًا لوضع إطار استراتيجى متكامل وتصور مشترك لمختلف أوجه ومجالات التعاون وسبل دفعها، بما يعكس تلاقى إرادتنا السياسية القوية فى هذا الشأن، وبما يمهد لمرحلة جديدة من الجهد المشترك المكثف الذى يلبى مصلحة وتطلعات الشعبين الشقيقين.

السيدات والسادة،

لقد تباحثت اليوم مع أخى العزيز الرئيس عبدالفتاح البرهان، حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك فى إطار الارتباط الوثيق للأمن القومى المصرى والسودانى، وسعيًا لتوحيد الجهود المشتركة بين بلدينا والرامية لتحقيق الاستقرار على الساحتين العربية والإفريقية.

كما تناولنا كذلك مستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وهو الملف الذى يمس صميم المصالح الحيوية لمصر والسودان بوصفهما دولتى المصب فى حوض النيل اللذين سيتأثران بشكل مباشر بهذا المشروع الضخم، كما اتفقنا على أهمية الاستمرار فى التنسيق الوثيق والتشاور فيما بيننا فى هذا الشأن.

وأكدنا على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل، فى أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلادنا وشعوبنا.

ولقد تطابقت رؤانا على رفض أى نهج يقوم على السعى لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق من خلال إجراءات أحادية لا تراعى مصالح وحقوق دولتى المصب، وهو ما تجسد فى إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل هذا السد، وهو الإجراء الذى قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان.

ومن هنا، فقد بحثنا سبل إعادة إطلاق مسار المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بجانب الأمم المتحدة للتوسط فى العملية التفاوضية، وهى الآلية التى اقترحها السودان وأيدتها مصر، والتى تهدف إلى دعم جهود الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتعظيم من فرص نجاح مسار المفاوضات، حيث أكدنا على ثقتنا الكاملة فى قدرة فخامته على إدارة هذه المفاوضات وتحقيق اختراق فيها من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود.

السيدات والسادة،

أود فى الختام أن انتهز هذه المناسبة العزيزة لأعبر مجددًا عن سعادتى البالغة بتواجدى هنا اليوم وسط الأشقاء فى السودان، وأن أجدد شكرى البالغ على الحفاوة التى لقيتها من جانب فخامتكم، وأن أعرب عن ثقتى الكاملة فى أن المرحلة القادمة من العمل المشترك والتعاون بين بلدينا ستتواصل فى شتى المجالات، استرشادًا بالرؤية المشتركة والعزم الواضح والإرادة السياسية الصلبة والجهود الصادقة من جانب القاهرة والخرطوم، وستمضى قدماً بإذن الله لمصلحة الشعبين العظيمين، بل شعب وادى النيل الواحد فى بلديه مصر والسودان.