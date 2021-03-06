صور: ضمن رالى صحراء مصر.. جولة داخل أول موقع تراث طبيعى عالمى بالفيوم

جدة - نرمين السيد - استقبلت محمية وادى الريان الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان رالى "تحدى صحراء مصر" لسيارات النقل الرباعى داخل صحراء وادى الريان بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية.





وأكدت وزارة البيئة، أهمية تنفيذ تلك الأنشطة فى الترويج للسياحة البيئية وما تزخر به تلك المناطق من كنوز وتراث طبيعى متميز، مشيرةً إلى أن زيارة اليوم لمحميات الفيوم تعد فرصة جيدة لإظهار جهود وزارة البيئة فى هذه المناطق وما قامت به من تطوير وتنمية لمحميات وادى الريان ووادى الحيتان، التى تعتبر أول موقع تراث طبيعى عالمى. وقدم الدكتور محمد سامح، عرضا لمجهودات وزارة البيئة فى تنمية وتطوير المحمية خلال السنوات السابقة وإظهار وادى الحيتان كأول موقع تراث طبيعى عالمى وأفضل موقع من حيث الإدارة. كما أشاد به تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN لمواقع التراث الطبيعى العالمى لعام 2020، والذى يوضح موقع وادى الحيتان كأحد مواقع التراث العالمى الجيولوجى فى مصر وهو عملية تطورية مميزة فى سجل الحياة على الأرض كما يوضح مرحلة انتقال الحيتان من الثدييات البرية إلى الثدييات العابرة للمحيطات. كما تضمنت الجولة زيارة لكل من متحف ملايين السنين وتغير المناخ والمتحف المفتوح لهياكل الحيتان، بالإضافة إلى جبل المدورة، والبحيرة المسحورة، ومنطقة الشلالات بوادى الريان، وقصر قارون .

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