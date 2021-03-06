البابا تواضروس يبدأ صلوات عشية رسامة أساقفة جدد بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل، صلوات عشية تجليس ورسامة أساقفة جدد بيد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.



جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل، صلوات عشية تجليس ورسامة أساقفة جدد بيد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. ويأتى ذلك بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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