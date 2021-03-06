فيديو: السيسى جابر الخواطر.. يوجه بعلاج بائع فاكهة ويستجيب لمطالب آخرين

جدة - نرمين السيد - وقال بائع الفاكهة: "أجمل حاجة شوفتها دلوقتى، حبيبى يا سيادة الريس، واحشنى والنبى، ربنا فتح لى الباب، اللهم صلى على النبى". فى حين اشتكى بائع الفاكهة الآخر، من سحب عربة الفاكهة الخاصة به، ووجه الرئيس بحل مشكلته. يأتى ذلك فى إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الاستماع لشكاوى المواطنين خلال جولاته التفقدية، والتوجيه بحلها على الفور.

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