وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و القطار...

تابع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل اليوم يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT ( السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان) حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث(تم إفتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائيLRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام) ووجه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية في كافة الشوارع المحيطة بالمحطة

بعدها توجه الوزير لتفقد أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع والتي تشمل (البازلت –الفلنكات- القضبان) ، حيث تمّ الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات كما تم متابعة تشطيبات المحطات والكباري حيث يشمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات جاري تنفيذ أعمال التشطيبها النهائية لها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1والمستقبل 2 و الشروق كما يشمل المشروع على عدد 7 كباري لمسار LRT جاري تنفيذ التشطيب النهائية لأربعة كباري منها وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 2 كما أنه جاري تنفيذ كباري الروبيكي 1والعاصمة 1والعاصمة 2 والتي اصبحت في مراحلها الأخيرة بالإضافة الى ان المشروع يشمل 3 أنفاق وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر) وقد الإنتهاء من تنفيذ الثلاثة أنفاق.

كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 79% كما تابع الوزير، أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: (العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع)، حيث جاري الانتهاء من أعمال الجسات وجاري إصدار اللوحات التنفيذية للبدء في اعمال تنفيذ المرحلة ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) .

وسيتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم الإنتهاء من تصنيع عدد 4 قطارات من إجمالي 22 قطاراً بالصين حيث أنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021

وتجدر الإشارة إلى أن القطار الكهربائي LRT يبدأ من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق (القاهرة –الاسماعيلية) الصحراوى إلي مدينة بدر ، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية بطول 92 كم وعدد ١٦ محطة ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتي محطة العاصمة (1) بعــــــدد 11 محطة سطحية ، والثانية من بعد محطة العاصمة(1) حتي محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بعدد 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة) و الثالثة جنوباً بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع)

وقد تم الأسبوع الماضي توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائيLRT ( بين الهيئة القومية للأنفاق و شركة RATP DEV وأن تنفيذ هذا التعاقد حالياً كان ضرورياً أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور إنتهاء أعمال الإنشاء .

بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم بدءاً من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة بعدد 22 محطة حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار وأكد وزير النقل على ضرورة ان يتم إعادة الشئ لاصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع

وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمدة المونوريل بالإضافة إلى ضرورة العمل على مدار الساعة وان تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة وأن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات لافتا إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

مضيفا أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ) وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد و أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الإستاد بطول نحو 11.5كم ومخطط إفتتاحها في فبراير 2023. منوهاً أن قطاعي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030 حيث إن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.