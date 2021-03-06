«الصحفيين» تمد الاشتراك في مشروع العلاج أسبوعًا

قال محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، ان المجلس استجاب لكثير من الزملاء الذين طالبوا بمد الاشتراك فى مشروع العلاج لمدة أسبوع من الأحد ٧ مارس الجارى .
وأضاف "شبانة"، فى بيان اليوم، ـن جميع أعضاء المجلس تلقوا طلبات من زملاء بالجمعية العمومية لمد الاشتراك، وهو ما استجاب اليه المجلس بالأجماع خلال جلسته الأخيرة برئاسة النقيب ضياء رشوان .
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