بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس عشية سيامة أساقفة جدد بكاتدرائية ميلاد المسيح

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرزاة المرقسية، عشية صلوات تجليس وسيامة أساقفة جدد، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال يومى 6 و7 مارس المقبل بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.

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ودخل قاسة البابا تواضروس الثاني والأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس إلى كاتدرائية ميلاد المسيح ومعهم الأباء الرهبان االذين سيتم سيامتهم أساقفة بحضور أعداد محدودة نظرا للظروف الصحية الحالية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وبعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق بخطاب إلى نيافة الانبا دانيال أسقف المعادى والسكرتير العام للمجمع المقدس جاء فيه .. نعمة لكم وسلام راجيا أن تكونوا بكل خير، نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بنعمة المسيح القيام بسيامات جديدة، ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة التالية على الأحبار الأجلاء لإبدا أى ملاحظات.

أولا تجليس أساقفة: 1- الأنبا مكاريوس إيبارشية المنيا وتوابعها ، 2- الأنبا ساويرس دير الأنبا توماس ومار بقطر بالخطاطبة، كما بعث بأسماء 3 من الرهبان لسيامتهم كأساقفة بالايبراشيات وهم:1 - الراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوى أسقفا لدير الأنبا بيشوى، 2 - الراهب القمص ثاؤفيليس المحرقي إيبارشية أبو قرقاص وتوابعهان الراهب القمص سيرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق النيل.

كما بعث بأسماء 4 رهبان للسيامة كأساقفة عامون وهم: 1- الراهب القمص اخنوخ الأنبا بيشوى أفريقيا، والراهب القس سيداروس الصموئيلي عزبة النخل والراهب القمص زوسيما المحرقي أمريكا، والراهب القس مارتيروس أفا مينا أسقفا لمنطقة عين شمس والمطرية.

كان نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لكنائس المنيا وأبو قرقاص قد أعلن تفاصيل تدبير الرعاية داخل الإيبارشية خلال المرحلة المقبلة، عقب اجتماعه اليوم مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.