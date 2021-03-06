«المحاربين القدماء»: تقديم الدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تقديرا لتضحياتهم ..فيديو

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، مؤتمرًا صحفيًا لاحتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.
ودشن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر، فعاليات الاحتفال بيوم الشهيد لهذا العام.
وأكد أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد وفخر للأجيال القادمة من أبناء مصر.
وأشار إلى حرص القوات المسلحة، على تقديم أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية؛ عرفانًا لهم وتقديرًا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن.
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