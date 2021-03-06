الورق والخشب.. الفلاحين: 20 مليون طن من مخلفات القصب والبنجر لا نستفيد منها

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تزرع نحو 375 ألف فدان من محصول قصب السكر يصل إنتاجها لما يزيد على 11 مليون طن من خام القصب بمتوسط 30 طنا للفدان الواحد سنويا، كما ينتج عن محصول القصب أكثر 10 ملايين طن من المخلفات في صورة أوراق خضراء وتفل ناتج بعد عملية عصر القصب ونفايات أخرى.
وأوضح "أبو صدام"، خلال تصريحات له اليوم، السبت: "إننا نزرع نحو 600 ألف فدان من محصول بنجر السكر تنتج ما يزيد علىن 12 مليون طن من خام البنجر بحساب متوسط إنتاج الفدان 20 طنا للفدان الواحد سنويا وينتج كل 7 أطنان من البنجر الخام طن من السكر، كما ينتج عن هذا المحصول يوفر 10 ملايين طن من المخلفات بعد إنتاج السكر في صورة أوراق وتفل البنجر ومولاس".
وأضاف أن هذه المخلفات التي تزيد على 20 مليون طن تستخدم في العديد من الصناعات المهمة، فتستخدم الأجزاء الخضراء كعلف طازج وتستخدم المخلفات الأخرى من محصول القصب في صناعة الورق والخشب والوقود والأعلاف والكحول والخميرة والعسل الأسود والشمع والأسمدة العضوية وغاز الميثان، فيما تستخدم مخلفات محصول البنجر في صناعة الأعلاف والتقطير والتخمير والعديد من الاستخدامات الأخرى.
وأكد أن الاستفادة من هذه المخلفات لا تزال غير مثالية، مشيرا إلى ضرورة التوسع في استخدام المخلفات الزراعية لزيادة الفوائد والمحافظة على نظافة البيئة وعدم الإضرار بها ونقلص من البطالة الموجودة، خاصة بمخافظات الصعيد، كما نساهم في تحسين الأحوال المعيشية للفلاحين بزيادة دخولهم.
وطالب بالعمل على زيادة الاهتمام بالمخلفات الزراعية ودعم الصناعات الصغيرة القائمه عليها وابتكار استخدامات جديدة لهذه المخلفات والحد من تصدير هذه المخلفات كخامات بدون تصنيعها محليا.
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