حزب المؤتمر : نثق فى رؤية الرئيس السيسى للتعامل مع ملف سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وعضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم للسودان والمباحثات التى أجراها مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى تعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع.
وأضاف الربان صميدة، أنه آن الأوان ليصبح صوت دولتى المصب مصر والسودان، واحد ومسموع أمام التعنت الإثيوبى فى ملف سد النهضة.
وأشار إلى توافق الزعيمان على أن المرحلة الدقيقة الحالية، التى يمر بها ملف سد النهضة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان بوصفهما دولتى المصب، اللتين ستتأثران بشكل مباشر بهذا السد، مع التشديد على رفض أى إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق.
وأيد حزب المؤتمر المضى قدما، فى الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتوصل لاتفاق شامل ومتكامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يكون ملزمًا قانونيًا ويحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار وآثار سد النهضة على مصر والسودان، خاصةً من خلال دعم المقترح السودانى لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط فى هذا الملف.
واختتم رئيس حزب المؤتمر، قائلا: نثق فى رؤية وقدرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التعامل مع مستجدات الوضع وتطورات ملف سد النهضة وفقا لما تقتضيه المرحلة وتحتمه الضرورة.
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