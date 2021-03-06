مدبولى يزور مستشفى شبين الكوم التعليمى.. ويوجه بالانتهاء من قسم الطوارئ

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير مستشفى شبين الكوم التعليمى، وكذا مشروع إنشاء مبنى جديد للاستقبال والطوارئ، وذلك ضمن جولته، اليوم، بمحافظة المنوفية.





وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل جولته بالمستشفى، أن الدولة تبذل حاليًا جهد كبير لتطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين فى كل المحافظات.

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، جولة داخل المستشفى، حيث مر على مبنى الطوارئ والجراحات الجديد، واستمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الأعمال الإنشائية التى تمت فى مبنى الجديد للطوارئ والجراحات، الذى يقع على مساحة نحو 4770 م2، ويتكون من 8 أدوار، تضم قسمًا للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى، وقسمًا للقسطرة التداخلية، فضلا عن 8 غرف عمليات، و48 سرير رعاية مركزة، و6 غرف رعاية عزل، و96 سريرا داخليا، و4 ماكينات غسيل كلوى طوارئ.

كما قدمت وزيرة الصحة عرضًا حول مكونات مستشفى "شبين الكوم التعليمي"، التى تقع على مساحة 52 ألف م2، وملحق بها 5 مبان، بخلاف مبنى الطوارئ والجراحات، ويبلغ عدد الآسرة بها 530، إضافة إلى 42 سرير رعاية مركزة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن المستشفى تقدم خدمات علاجية فى مختلف التخصصات، أبرزها جراحات القلب، والقسطرة، والجراحات العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والعظام، والنساء والتوليد، وجراحة المخ والاعصاب، إلى جانب تخصصات الأمراض الجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، والمبتسرين، ورعاية مركزة للأطفال، والجهاز الهضمى والكبد، وجراحة الفم والأسنان، والتجميل والحروق، والغسيل الكلوى، فضلا عن تخصصات الأمراض النفسية والعصبية، والتخاطب.

كما نوهت الوزيرة، إلى أن الأقسام الخدمية تتضمن الأشعة العادية، والمقطعية، والموجات فوق الصوتية، والمعامل، والمناظير، فضلًا عن العلاج الطبيعى، ووحدة تنظيم الأسرة، ووحدة فحوصات ما قبل الزواج، ووحدة علاج الفيروسات الكبدية، والصيدلية، وتم التأكيد على أن مستشفى شبين الكوم التعليمى تسعى إلى أن تصبح مركزًا طبيًا متميزًا على المستوى الإقليمى والمحلى، ولا سيما إنها تُعد من أكبر وأقدم مستشفيات محافظة المنوفية، حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية لسكان المحافظة والمحافظات المجاورة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المبنى يضم 400 طبيب، ما بين استشارى وطبيب.

وفى ختام زيارته للمستشفى، أثنى رئيس الوزراء على ما يتم من أعمال تطوير مبنى الطوارئ، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات؛ لتشغيل المبنى لخدمة المواطنين.