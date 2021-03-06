الرئيس السيسى يصدق على إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 5 لسنة 2021 الخاص بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦، بتنظيم الشهر العقارى، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذى وافق عليه مجلس النواب.





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