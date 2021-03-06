رئيس اتحاد الإعلاميين العرب يشارك في منتدى السعودية بيت العرب الكبير

فى ظل الظروف الراهنة التى يتخذها الكونجرس الأمريكي و تداعياتها لزعزعة الثقة فى القضاء السعودي ، إستبقت جريدة البلاد البحرينية بالمبادرة لعقد هذا المؤتمر العربي الاعلامي بإخبار العالم كله بأن الاعلاميون و الناطقين بلسان الأمة العربية جمعاء يستنكرون هذه المحاولات الواهية التي ليس لها أي أساس من الصحة .

ويقول الاذاعي/ أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين و المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة بأن فعاليات المنتدي ستكون كالتالي:

يناقش العلاقات الخليجية الأمريكية ودعم موقف الرياض ودور المؤسسات الاعلامية

يشارك قادة الصحف الخليجية في منتدى خليجي بعنوان "السعودية.. بيت العرب الكبير"، يعقد يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 من الساعة 11 صباحا لغاية 1 ظهرا بتوقيت المنامة.

وينظم المنتدى صحيفة "البلاد" البحرينية. ويلتئم المنتدى عن طريق الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من رؤساء تحرير الصحف الخليجية ومسؤولي الصف الأمامي بالمؤسسات الإعلامية وقامات عربية من حملة الأقلام والرأي وقيادات بالمجتمع المدني وشخصيات أكاديمية وبرلمانية.

الوسم والمشاركة

وتستعد الصحيفة لإطلاق وسم #السعوديةبيتالعرب_الكبير للتغريد عن أعمال المنتدى.

ويمكن متابعة المنتدى عبر منصات صحيفة "البلاد" وشركاء الصحيفة في تغطية وقائع الفعالية من مؤسسات اعلامية وصحافية.

وصلة منتدى "البلاد" عن طريق زووم:

https://zoom.us/j/96481572869?pwd=VHk5SkFjbk5jUmtodU45OVhCcFdmUT09

Passcode: 982821

هدف المنتدى

والهدف من المنتدى إعلاء الصوت الخليجي الشعبي للتضامن مع المملكة العربية السعودية استنكارا لما تتعرض له المملكة العربية السعودية من حملة معادية تمس سيادتها بعد التقرير الأميركي المجافي للحقيقة من وكالة الاستخبارات الأميركية والذي خلا من أي معطيات أو أدلة أو براهين تذكر. ويحمل المنتدى عنوان "السعودية.. بيت العرب الكبير".

ومن المقرر بث وقائع المنتدى عبر قناة "البلاد" على "اليوتيوب" ومنصة "زووم" وحساب الصحيفة بـ "الإنستغرام لايف".

محاور المنتدى

ويتضمن المنتدى 3 محاور رئيسة، وهي:

1. تقييم العلاقات الخليجية الأمريكية عموما، والعلاقات السعودية الأمريكية تحديدا، وتأثير التقرير الأخير على هذه العلاقات.

2. دعم موقف الرياض لإلتزامها بتنفيذ القانون بشفافية ونزاهة ورفض المساس بسيادة المملكة العربية السعودية.

3. دور المؤسسات الأهلية في دعم الموقف العربي السعودي.

رؤساء تحرير

وأكد 11 قياديا بمراكز رئيس تحرير ونائب رئيس تحرير صحيفة خليجية مشاركتهم بأعمال المنتدى، وهم:

- رئيس اتحاد الصحافة الخليجية رئيس هيئة الصحفيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية خالد المالك.

- رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله.

- رئيس تحرير صحيفة الرؤية العمانية حاتم الطائي.

- رئيس التحرير المسؤول بصحيفة البيان الإماراتية منى بوسمرة.

- رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية د. عثمان الصيني.

- رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية رئيس تحرير سابق لصحيفة الرؤية الإماراتية محمد الحمادي.

- رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية جميل الذيابي.

- رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية حمد الكعبي.

- رئيس تحرير صحيفة اليوم السعودية عمر الشدي.

- رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز الإماراتية مصطفى الزرعوني.

- نائب رئيس تحرير صحيفة النهار الكويتية سامي النصف.

إلى جانب مشاركة رئيس تحرير صحيفة البلاد البحرينية مؤنس المردي.

برلمانيون

وسيشارك أعضاء من السلطة التشريعية البحرينية، وهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى يوسف الغتم، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد البوعينين، ورئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الانسان عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان النائب عمار البناي.

كتاب ومنظمات مدنية

وسيكون من ضمن المشاركين بالمنتدى الأول من نوعه خليجيا عدد من الكتاب العرب وقيادات مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومن أبرزهم:

- رئيس جمعية الصحفيين العمانية محمد العريمي.

- رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد.

- مؤسس ورئيس المبادرة الأهلية للعلاقات الخليجية الأميركية د. إبراهيم المطرف.

- رئيس اتحادي الإعلاميين العرب والمبدعين العرب الإذاعي/ د. أحمد نور.

- نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب والمبدعين العرب جاسم الياقوت.

- نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية نائب رئيس تحرير سابق بصحيفة عمان سالم الجهوري.

- الكاتب عبدالوهاب بدرخان.

- الكاتبة سوسن الشاعر.

- الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي الكاتب ماضي الخميس.

- الإعلامي الكويتي محمد الملا.

- مدير مكتب صحيفة الجزيرة السعودية لدى مملكة البحرين جمال الياقوت.

- رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف آل محمود.