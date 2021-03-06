رئيس هيئة السكة الحديد في زيارة لمتابعة الأعمال بورش الفرز بالقاهرة

تفقّد اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، وبصحبته المعنيين بالهيئة، العمل بورش فرز القاهرة لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير ومدى انتظام سير العمل والتزام العاملين.

واستهل رئيس الهيئة زيارته بالمرور على ورش صيانة قطارات تالجو الجديدة ، مستعرضًا خلالها رسم توضيحي للمشروع وخطوات تنفيذه بمعرفة السيد المهندس مدير المشروع، موجهًا بوضع برنامج زمني مكثف لنهو أعمال التطوير بحلول الأول من مايو من العام الجاري، وخلال ذلك تفقّد المهندس أشرف رسلان أعمال التطوير بالورشة والمزودة بأربع سكك لصيانة قطارات تالجو إضافة لإنشاء مبنى خاص بالورش المساعدة وأعمال تطوير للمبنى الإداري، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

يذكر أنه مقرر وصول أول قطارات تالجو خلال يوليو من العام الجاري طبقًا للعقد رقم 26/25 لتوريد عدد 6 قطارات المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية.

وبعد ذلك، تفقّد المهندس أشرف رسلان الأعمال بورشة الجرارات والعربات الإسباني ومعدلات ونسب التطوير ، كما تفقّد مراحل الصيانة للعربات والجرارات بأقسام الورشة، موجهًا بمراجعة أعمال التجهيز والاستعداد بالعربات والجرارات واتباع تعليمات الصيانة وعدم السماح بخروج القطار إلا بعد الاستعداد الجيد من خلال نماذج الصيانة المُعدّة لذلك وتوقيع مسئول السلامة علي بنود الأعمال بما يضمن أصول المراجعة الصحيحة ، كما وجّه أثناء تفقده أعمال التطوير الجارية، برفع الأكشاك العشوائية بورش الجرارات ورفع الخردة الموجودة على السكك وبالأحواش الناتجة عن أعمال التجديدات ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك لإمكان التصرف فيها بالطرق القانونية فيما بعد، ونهو الأعمال الجارية بامتداد سقيفة الجرارات الجديدة بالورشة والمتمثلة في عدد 3 سكك (2 سكة طوالي + سكة واحدة تصادم) مؤكدًا على الاهتمام بمجاري الصرف وتوصيلها بالمجاري العمومية للورشة، وكذا تنظيف السكك بالورشة، كما تابع اعمال التجديدات الخاصة بسكك سقيفة ورشة الاسباني من الجهة البحرية حيث تمت اعمال تجديدات السكة للسكك من رقم 1 الى رقم 6 كل سكة بطول 120م ومتبقي سكتي 7، 8 جارية التجديدات بها من أعمال فج السكة واستكمال تركيب المفاتيح، ليتم بعدها الاستعداد بحوش الأسباني من جهة بحري كاملاً بعدد 8 سكك و 12 مفتاح، تنفيذ شركة اجيفراي التابعة للهيئة.

ومستكملا مروره، وأثناء تفقّده سقيفة ورشة الاسباني الجديدة، تابع رئيس الهيئة ما تم نهوه من أعمال تركيب عدد 4 سكك مجاري والانتهاء من تبليطها خرسانيًا في انتظار دهانها ايبوكسيًا مع التأكيد على ربطها بسكك سقيفة ورشة الاسباني القديمة، كما تم الانتهاء من أعمال مجاري فصل الزيوت والشحوم وتوصيلها بالمجاري العمومية للورشة.

جدير بالذكر، تم الانتهاء من أعمال تطوير سقيفة الورشة القديمة كليًا، وكذا تم الانتهاء من إنشاء سقيفة ورشة العربات الاسباني والأعمال بسقيفة الجرارات بنسبة تنفيذ 97٪، تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

واستكمل رئيس الهيئة جولته بورش الفرز موجهًا بضرورة البدء في المرحلة الثانية من أعمال التطوير والخاصة بأعمال الحماية المدنية من خلال اعتماد خطط الحريق والطوارئ الاستعداد بأجهزة الإنذار المبكر بمخازن الورشة مع التأكيد على ارتداء العاملين ملابس ومهمات السلامة والصحة المدنية، وكذا أعمال رصف الطرق بالورش وإعداد شبكتي المياه والصرف وذلك بالتنسيق بين المسئولين بقطاع الخدمات المشتركة واستشاري المشروع، منهيًا زيارته بتفقد القسم الطبي بالورشة والمنتهية أعمال التطوير به مؤخرًا موجهًا بتشجير محيط القسم ورفع أية مخلفات مع التأكيد على عمل يافطة مضيئة للقسم تناسب عملية التطوير الجارية.

وأختتم رئيس الهيئة جولته بالتأكيد على تطبيق مختلف الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومة والتي تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.