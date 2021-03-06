فى لفتة إنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء مروره بأحد شوارع مدينة نصر، شاهد عدد من المواطنين يعملون على عربات لبيع الخضار والفاكهة وهم محمد حسن محمد مسعود 41 عامًا، والمواطن عواد وهبه محمد السيد 59 عامًا، والمواطن أحمد يس حامد مجاور 35 عامًا، ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوقف سيارته، وأدار حوارا مع المواطنين واستفسر عن أحوالهم المعيشية، ووجه بتوفير كافة احتياجاتهم. وأوضح المواطن محمد حسن، أنه يعانى من مشاكل صحية بأعصاب الساقين وليس له مصدر دخل وليس له سكن ويقيم بحدائق القبة مع أقاربه، وعلى الفور وجه الرئيس عبدالفتاح السیسی بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن محمد حسن وتحمل كافة نفقات العلاج، حيث تم نقله بسيارة إسعاف مجهزة لمستشفى دار الشفاء الإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وقامت وزارة التضامن الاجتماعى بإجراء بحث اجتماعى عن المواطنين الثلاثة وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسي يتوقف بسيارته ويوجه بعلاج بائع فاكهة على نفقة الدولة ويستجيب لمطالب 2 آخرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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