«تنسيقية الأحزاب» تبدأ تفعيل التعاون مع شركة «ويليس تاورز» لتقييم وتطوير الشباب

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، تفعيل بروتوكول التعاون مع شركة «ويليس تاورز واتسون»، لتقييم وتطوير الشباب.
وخضع اليوم عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لعملية التقييم وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل شركة ويليس تاورز واتسون، الرائدة في مجال تطوير العنصر البشري، والتي حققت نجاحات عدة في عدد من دول العالم.
كان قد حضر المؤتمر الصحفي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للإعلان عن تعاونها مع شركة ويليس تاورز واتسون، الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من رؤساء الأحزاب والسياسيين.
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