السيسي يصدق على قانون إرجاء العمل بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ بإرجاء العمل بالقانون ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري، وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت.

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