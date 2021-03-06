«دوت الخليج» يرصد التوسعات أمام المتحف المصرى واستعدادات تطويره.. صور

رصدت عدسة «دوت الخليج»، صباح اليوم السبت، أحدث التطورات التى تقام أمام المتحف المصرى، وجاء فى الصور تفاصيل النقل والإستعدادت لتطوير المتحف.

يذكر أن عُقد اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة بشأن تطورات الأعمال بالمتحف.

كما تم استعراض الموقع الإلكتروني للمتحف الذي صمم ليضاهي أفضل المواقع الإلكترونية لكبرى المتاحف العالمية، حيث قامت الشركة المنفذه بعرض التصميم الخاص به وأهم صفحاته وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافه أنشطة المتحف، تمهيدا لاطلاقه قبل الافتتاح.

كما تم أيضا مناقشة ما توصلت إليه تطور الأعمال بالملفات الخاصة بالحملة الترويجية وفعاليات حفل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.

و وجه الدكتور خالد العناني الشكر علي ما تم بذله من جهد خلال العامين السابقين للوصول الى المراحل النهائية لعملية طرح تقديم وتشغيل الخدمات.