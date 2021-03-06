وزارة الدفاع تصدر قرارا بتأجيل تجنيد طلاب المجمع التكنولوجي بالجيزة

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 35 لسنة 2021، قرار وزارة الدفاع والإنتاج الحربي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين بالدراسة بالمجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأبو غالب بمحافظة الجيزة. جاء ذلك بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

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