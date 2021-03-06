وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي LRT

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان).

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي LRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).

ووجه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سيولة الحركة المرورية في جميع الشوارع المحيطة بالمحطة.

بعدها توجه الوزير لتفقد أعمال تركيبات السكة بجسر المشروع، والتي تشمل "البازلت – الفلنكات - القضبان"، حيث تمّ الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، كما تمت متابعة تشطيبات المحطات والكباري، حيث يشمل المشروع 4 كباري سيارات جار تنفيذ أعمال التشطيبها النهائية لها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشمل المشروع 7 كباري لمسار LRT وجار تنفيذ التشطيب النهائية لأربعة كباري منها وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 2.

وجار أيضا تنفيذ كباري الروبيكي 1 والعاصمة 1 والعاصمة 2 والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل 3 أنفاق وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين LRT هما نيو هليوبوليس وبدر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الثلاثة أنفاق، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 79%.

وتابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: "العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع"، حيث جار الانتهاء من أعمال الجسات وجار إصدار اللوحات التنفيذية للبدء في أعمال تنفيذ المرحلة.

ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وأن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديدا للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة).

وسيتبادل القطار الكهربائي الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة، وقد تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين، حيث إنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021

وتجدر الإشارة إلى أن القطار الكهربائي LRT يبدأ من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية بطول 92 كم و١٦ محطة، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة 1 بـ11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بـ 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوبًا بـ 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

وقد تم الأسبوع الماضي توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي LRT (بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV) وأن تنفيذ هذا التعاقد حاليًا كان ضروريًا أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.

بعدها تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم بدءًا من محطة الاستاد بشارع يوسف عباس وحتى محطة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بـ 22 محطة، حيث يتم تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والكمرات بطول المسار.

وأكد وزير النقل ضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بجميع الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمدة المونوريل بالإضافة إلى ضرورة العمل على مدار الساعة، وأن تتم جميع الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات.

ولفت إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

وأضاف أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد، وأن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازى، تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم ومخطط افتتاحها في نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول نحو 11.5 كم ومخطط افتتاحها في فبراير 2023.



ونوه إلى أن قطاعي المشروع (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات "الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب" ويبلغ طولهما 98.5 كم بـ 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث إن منظومة النقل هي أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.