مصطفى بكري: مصر لن تتوانى عن رسالتها في حماية الأمن القومي العربي

علق الاعلامي مصطفي بكرى علي زيارة الرئيس السيسي الي السودان اليوم .

وغرد مصطفي بكرى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " زيارة الرئيس السيسي إلي السودان اليوم تحمل رسالة واضحه لكل من يعنيه الأمر ، أن أمن السودان من أمن مصر ، وأمن مصر من أمن السودان ، جدول الأعمال المشترك تتصدره قضايا إستراتيجيه هامه ، في مقدمتها الموقف من أزمة سد النهضه ، والعدوان الاثيوبي علي حدود السودان ،

وتابع : " مصر لن تتواني عن رسالتها في حماية الأمن القومي العربي ، أن تكف أثيوبيا عن اللعب بالنار ، فمصر لن تفرط في حقوقها بأي شكل من الأشكال ، ولن تتواني عن حماية عمقها الإستراتيجي " .