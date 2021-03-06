يقدم موقع دوت الخليج الإخباري عدد من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها. روج الفنان محمد منير لأغنيته الجديدة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر. و نشر منير صورة له، وعلق قائلًا:"#زوق نجوم قلبك أرسم حبيب شبهك وانسي عتابك يوم". وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بالمملكة العربية السعودية رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعلق تركى آل الشيخ قائلًا: "الشرح لأصحاب الفهم الثقيل". دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #السيسي_في_بلده_التاني وذلك بعد توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج السيسي في بلده التاني يتصدر تويتر.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة لمتابعيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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