خطوات الإستعلام عن مخالفات المرور 2021 عبر الإنترنت

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محمد سياف - ابو ظبي - الآن يمكنكم الإستعلام عن مخالفات المرور 2021، من خلال خطوات يتم توضيحها في هذا الموضوع، حيث أنه قد نال إهتمام الكثير عن محركات البحث مؤخرا كيفية الإستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الهاتف، وذلك تسهيلا علي المواطنين لرفع مشقه الذهاب لمعرفه الغرامات والمخالفات وكذلك الحد من انتشار واسع لوباء كورونا “كوفيد19-” المنتشر في كافة مصر والعالم اجمع. الإستعلام عن مخالفات المرور 2021- رابط حيث تجدر الإشارة الي ان جميع المخالفات المرورية هي الأخطاء التي يقوم بها السائق أثناء قيادة المركبة الخاصة به، مما يؤدي إلى لحاق غرامات مالية عليه وعلى السيارة التي يمتلكها، وأيضًا قد يصل الأمر في بعض المخالفات إلي سحب رخصة القيادة الخاصة به وكذلك رخصة السيارة، كما يوجد هناك عده أنواع من المخالفات المرورية، منها ما يكون السائق على دراية بها جيدًا ويقوم بارتكابها عن طريق العمد، ومنها مخالفات ليس على دراية بها، ولذلك نتناول في السطور القادمة خطوات الإستعلام، وأشهر مخالفات المرور: رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 يمكنك الآن من خلال موقعنا مصر فايف، الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر عن طريق رابط الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الضغط “هنا“.

ومن ثم قم بادخل علي الموقع الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن المخالفات

ثم الضغط على خيار خدمات نيابات المرور.

ثم اضغط على خدمة مخالفات الخاصة (رخص السيارات).

سيتم الآن نقلك بصورة تلقائية إلى صفحة بها خانات لإدخال بيناتك الخاصة.

ثم قم بكتابة رقم لوحة بالسيارة المراد الاستعلام عن المخالفات خاصتها.

بعد ذلك عليك كتابة نوع الترخيص وبيان محل السكن (المحافظة).

وأخيرًا اضغط على زر الإستعلام عن المخالفات المرورية.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة، سيتم بعدها إرسال رسالة نصية: تنبيه! أنواع المخالفات المرورية وفق للقانون الجديد السير عكس الاتجاه.

الوقوف بالسيارة في أي من الأماكن الغير مخصص الوقوف بها.

استخدام الهاتف أثناء قيادة المركبة.

عدم ربط حزام الأمان، بالأخص أثناء القيادة على الطرق السريعة.

القيادة كذلك بدون رخصة. إقرأ أيضاً:

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