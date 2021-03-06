سفاح الجيزة أمام نيابة الإسكندرية: أنا قتلت 3 مرات قبل كده

جدة - نرمين السيد - وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن مصيلحى الصحن، وأحمد محمود عوض.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة مستعرضة جزءا من اعترافات المتهم، قال فيها: "أنا جبت ياسمين للمخزن علشان أقتلها وأخلص من تهديدها ليا.. أنا كنت مخطط لده علشان ما تبلغش عني".

وعندما سألته النيابة ألم يكن لديك سبيلا آخر لحل خلافك مع المجنى عليه سوى القتل؟.. رد قائلا: "أنا قتلت 3 مرات قبل كده .. وكان ده بالنسبة لى الحل الأمثل اللى أقدر أحل بيه كل مشاكلى".

كانت نيابة المنتزه ثان أجرت تحقيقات فى القضية رقم 2340 لسنة 2020 قسم شرطة ثان المنتزه، مع المتهم "قذافى .ف" 49 سنة، والملقب بـ"سفاح الجيزة"، وذلك فى واقعة اتهامه بقتل إحدى ضحاياه ودفن جثتها بمخزن بمنطقة العصافرة قبل 3 سنوات.

واصطحب فريق من نيابة المنتزه المتهم بقتل 4 ضحايا "صديقه و3 سيدات"، إلى مخزن بشارع وهران بمنطقة العصافرة وسط حراسة مشددة، لتمثيل جريمة قتل إحدى ضحاياه ودفن جثته بالمخزن المشار إليه بالإسكندرية.

ومثل المتهم أمام النيابة العامة جريمته وكيفية ارتكابها بعد استدراج الضحية إلى المخزن المشار إليه، والتخلص منها لكثرة مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان أخذها منها بحجة تأثيث مسكن الزوجة بعدما وعدها بالزواج.

واستخرجت قوات الأمن جثة الضحية من أرضية المخزن الذى كان يستأجره المتهم، وتبين أنها فى وضع تحلل كامل "هيكل عظمي"، فيما تعرفت أسرة الفتاة على جثتها من خلال الملابس التى كانت ترتديها وقت اختفائها عام 2017.