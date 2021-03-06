محافظ أسوان: شركة مياه الشرب تطرح 12 مشروعا ضمن مبادرة تطوير الريف

جدة - نرمين السيد - قال محافظ أسوان أشرف عطية اليوم السبت، إن فرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طرح 12 مشروعا لتحسين مياه الشرب بالمحافظة، بالتوازى مع قيام فرع الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بتسليم المواقع للشركات المنفذة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بـ 10 قرى، كما تمت المعاينة لمواقع مشروعين لإنشاء محطتى مياه شرب ضمن مبادرة "تطوير الريف".





وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم، أن هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بدأت فى تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال وتجديد 8 مدارس، بجانب مشروعات الإحلال الكلى والتوسيع والتطوير وإضافة الأسوار لـ14 مدرسة، علاوة على قيام هيئة الخدمات البيطرية بالبدء فى إنشاء الوحدة البيطرية بوادى الصعايدة. وأوضح أنه سيتم تباعاً طرح باقى المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة من أجل تحسين حياة ومعيشة، نحو ثلثى سكان المحافظة تحويل المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس وتغير شامل داخل هذه القرى، وهو الذى يتواكب مع مشروعات المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة "حياه كريمة" بإجمالى 83 مشروعا وباعتمادات 280.7 مليون جنيه. وأشاد المحافظ بالدعم والجهود المبذولة من شركاء التنمية المستدامة وهما مؤسسة حياه كريمة ومؤسسة صناع الخير وخاصة دورهم البناء والملموس سواء فى رفع كفاءة المنازل أو مبادرة التصالح حياة أو التدخلات الاجتماعية من خلال القوافل الطبية والبيطرية والمساعدات العينية.

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