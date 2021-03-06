جدة - نرمين السيد - قال منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الشئون الصحية بأسوان الدكتور طارق أحمد حسن اليوم السبت، إنه تم توقيع الكشف الطبى على2.475 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية نظمتها المديرية، بقرية نجع الحجر بمركز دراو ومدينة أبوسمبل السياحى استمرت لمدة يومين.





و أضاف فى بيان اليوم السبت، أن القوافل الطبية تنظم تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة فى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، التى تستهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، فى المناطق المختلفة وخاصة النائية والمحرومة منها لتوصيل الخدمة للبسطاء بشكل مباشر. وأوضح حسن أن القافلة ضمت العديد من التخصصات،كما تم صرف الأدوية والعلاج المناسب لكل حالة بالمجان، فضلًا عن عقد ندوات تثقيف صحى لعدد من أهالى القرى، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكشف على 2.475 مواطنا خلال قافلة طبية بقرى دراو ومدينة أبو سمبل بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.