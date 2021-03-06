رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى وفاة الفريق كمال عامر

جدة - نرمين السيد - أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى وحكومة وشعب مصر، فى وفاة الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بجمهورية مصر العربية، الذى وافته المنية، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والكثير من الإسهامات الوطنية المخلصة.





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