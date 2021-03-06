بالأسماء.. الأساقفة الجدد المقرر رسامتهم الليلة وغدا 

جدة - نرمين السيد - وتتضمن الصلوات تجليس كل من: الأنبا مكاريوس أسقفا على مدينة المنيا. الأنبا ساويرس أسقفا لدير القديس توماس فى الخطاطبة وسوهاج ودير ماربقطر فى الخطاطبة أيضا. القمص أغابيوس أنبا بيشوى على دير الأنبا بيشوى وسيكون باسم الأنبا أغابيوس القمص ثاؤفيلس المحروقى أسقفا لأبوقرقاص وسيكون باسم الأنبا فيلوباتير. القمص سيرابيون السريانى أسقفا لشرق المنيا باسم الأنبا فام. القمص أخنوخ الأنبا بيشوى أسقفا عاما على إفريقيا بأسم الأنبا جوزيف. القمص سيداروس الصموئيلى أسقفا عاما على منطقة عزبة النخل باسم الأنبا سيداروس. القمص زوسيما المحرقى أسقفا عاما فى شرق آسيا باسم الأنبا رويس. القمص مارتيروس أفا مينا أسقفا عاما لمنطقة عين شمس والمطرية باسم الأنبا أكسيوس. نصلى من أجل الخدمة واتساع الكرازة.

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