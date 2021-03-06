تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية ، حيث أعلن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الإحتفال بيوم الشهيد لهذا العام .
وأكد أن إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول / عبد المنعم رياض يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد و فخر للأجيال القادمة من أبناء مصر .
وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.