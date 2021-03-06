جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد...

تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم ، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية ، حيث أعلن مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب خلال وقائع المؤتمر عن فعاليات الإحتفال بيوم الشهيد لهذا العام .

وأكد أن إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول / عبد المنعم رياض يجسد أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة لأبناء مصر الأوفياء المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها الطويل وأضافوا إلى سجل الوطنية المصرية صفحات مجد و فخر للأجيال القادمة من أبناء مصر .

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية والفنية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عرفاناً لهم وتقديراً لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن .