الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسى على قانونين جديدين

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون ربم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.

كما صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضًا علي القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.

نشر القانونان في الجريدة الرسمية.