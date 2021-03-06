الجريدة الرسمية تنشر قانونين جديدين بعد تصديق السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام القانون ربم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء الاعفاء المقرر علي عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة علي الدخل.

وصدق الرئيس السيسي علي القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨.

ونشر القانونين في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.