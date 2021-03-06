تفاصيل أحدث افتتاحات بكفر الشيخ اليوم بحضور وزير الاتصالات

افتتح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد كفر الشيخ الرئيسى، ومكتب بريد الزواوى وذلك بعد تطويرهما وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا الافتتاح يأتى فى اطار خطة تطوير البريد الذى يعد إحدى الركائز الاساسية لاستراتيجية مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين؛ مشيرا إلى أن خطة البريد المصرى تشمل عدة محاور وهى تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، حيث تم تطوير 1600 مكتب ومن المقرر تطوير 1500 مكتب بريد أخرى خلال هذا العام للوصول إلى 3100 مكتب بريد مطور مع نهاية العام الحالى، كما تتضمن خطة التطوير التوسع فى شبكة مكاتب البريد فى كافة انحاء الجمهورية؛ وذلك إلى جانب بناء قدرات العاملين على النحو الذى يؤهلهم لتقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية.

وخلال الزيارة دار حوار مفتوح بين الدكتور/ عمرو طلعت وعدد من السادة المواطنين المتواجدين أثناء الزيارة، وذلك حرصا من سيادته على الاستماع إلى أرائهم حول مستوى وجودة الخدمات التى يقدمها البريد المصري، كما حرص السيد الوزير على التحدث إلى العاملين بالمركزين؛ حيث أثنى على مجهوداتهم وطالبهم بالالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة الجائحة حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكاتب البريد، كما طالب العاملين ببذل أقصى الجهود للتيسير على المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة.

من جانبه قال الدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن افتتاح مكتب بريد "كفر الشيخ الرئيسي" ومكتب بريد "الزواوي" يأتى فى اطار خطة التطوير الشاملة التى ينفذها البريد المصرى حاليًا بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة مشيرًا إلى ان معدلات الإنجاز فى التطوير تسير وفقا للخطة الزمنية المقررة؛ موضحًا أن الهيئة القومية للبريد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية وحتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة فى تقديم الخدمات للعملاء.

جدير بالذكر أن مكتب بريد "كفر الشيخ الرئيسى" الذى تم افتتاحه اليوم يخدم أكثر من ٢٥٠ ألف نسمة ويقدم جميع الخدمات القديمة والمستحدثة للمواطنين وهو مزود بجميع أنظمة الحماية الحديثة، بينما يخدم مكتب بريد "الزواوي" اكثر من ١٠٠ ألف نسمة، ويقدم جميع الخدمات البريدية المتكاملة للمواطنين، ومزود بماكينة ATM للتيسير على المواطنين.

كما قام الدكتور/ عمرو طلعت بزيارة تفقدية لمركز خدمة العملاء المطور للشركة المصرية للاتصالات بسنترال كفر الشيخ، وذلك للاطمئنان على سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين؛ حيث كان فى استقباله المهندس/ عادل حامد العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وخلال الزيارة؛ وجه السيد الوزير بسرعة استكمال مشروعى الـ FTTH اللذان يتم تنفيذهما حاليًا فى المحافظة، من أجل رفع مستوى كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ويتم حاليًا خدمة محافظة كفر الشيخ من خلال عشرة سنترالات رئيسية و92 سنترال فرعي، ونحو 43 مركز مبيعات للمصرية للاتصالات منهم 19 مركزًا مطورًا، تقدم جميع خدمات المصرية للاتصالات الخاصة بالهاتف الثابت والمحمول والإنترنت فائق السرعة والدعم الفني.

كما تفقد الدكتور/ عمرو طلعت مدرسة التربية الفكرية بمحافظة كفر الشيخ والتي سبق أن أتاحت الوزارة بها بعض البرامج التكنولوجية ودعمت تطويرها خصيصا لتيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الاعاقات الفكرية ورفع قدراتهم الإدراكية، بالإضافة إلى تقديم الدعم بعدد من أجهزة الحاسب الآلي وطابعة وجهاز عرض ضوئي، لدعم العملية التعليمية والتدريب للطلاب.

الجدير بالذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت قد قام صباح اليوم بزيارة لديوان عام محافظة كفر الشيخ؛ حيث شهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمحافظة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تمكين المرأة وبناء قدرات الشباب بالمحافظة.