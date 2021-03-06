بعد رفع الحظر عن تصدير البطاطس لروسيا.. "الفلاحين": يحافظ على السعر المحلى

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إن رفع الحظر عن البطاطس لتصديرها إلي الأسواق الروسية بشرى لجميع المزارعين والمهتمين بالشأن الزراعى لأنها ستزيد دخل المزارعين ، موضحا أن ذلك سيحافظ على السعر المحلى من الانهيار بعد فترة كبيرة من انخفاض الأسعار .

وأضاف "أبوصدام" فى تصريحات لـ "دوت الخليج ، أننا نشهد انفتاحة فى فتح أبواب التصدير للخارج مما سيؤدى إلي تحسن أسعار المنتجات الزراعية ، منوها إلي أن السوق الروسي من أكبر الأسواق الذى يتم تصدير المنتجات إليها.

وأشار "نقيب الفلاحين" إلي أن الأسواق العالمية شهدت ارتباكا بسبب كورونا مثل روسيا ، ومع فتح الأسواق سيحسن من عودة العلاقات الزراعية مع روسيا ، موضحا أن واردات البطاطس المصرية بلغت في 2020 حوالي 194.445 طنا أي (65.2 % من إجمالي حجم الواردات الروسية من البطاطس).

وأعلنت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفيدرالية الروسية "روس سيلخوزنادزور" أنها تنوي استئناف استيراد البطاطس من ثلاث مناطق مصرية.

وجاء في بيان للهيئة الروسية ، حيث أن "ممثلي إدارة الحجر الزراعي المركزي سوف يرسلون في المستقبل القريب معلومات إضافية لطرق البحث المخبري إلى القسم الروسي، وبعد ذلك ستنظر الهيئة في موضوع استئناف استيراد البطاطس من المناطق الثلاث المصرية، التي فرضت عليها حظرا في عام 2018".

وتعتبر مصر هي المورد الرئيسي للبطاطس لروسيا.