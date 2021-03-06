وزير الزراعة يستبعد مسئولين بمديرية الدقهلية.. لهذا السبب

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نقل بعض المسؤولين بمديرية الزراعة بالدقهلية واستبعادهم من وظائفهم بسبب تقصيرهم في أداء المهام المطلوبة منهم وتقاعسهم في منع التعدى على الأراضي الزراعية.
وجاء ذلك بعد ان شكل القصير لجنة من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور أنور عيسي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري العموم بالمرور الميدانى والمتابعة بمحافظة الدقهلية بنواحى ديمشلت ودموه وميت النحال وكفر الباز مركز المنصورة، رصدت اللجنة إهمالاً من المسئولين في مديرية الزراعة بالدقهلية في الحفاظ علي الأراضي الزراعية، كما قامت اللجنة بالإشراف على إزالة كافة التعديات في المناطق المذكورة.
ووجّه وزير الزراعة، بمتابعة المرور الميداني والتفتيش المفاجئ على كل مديريات الزراعة بالمحافظات للتأكد من قيامها بواجباتهم في حماية الأراضي الزراعية.
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