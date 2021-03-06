مطران الكاثوليك يدعو محافظ الشرقية لوضع حجر الأساس لكاتدرائية سانت تريز

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، داعيا لحضور وضع حجر الأساس لكاتدرائية سانت تريز بمدينة العاشر من رمضان.





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