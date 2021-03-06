البابا تواضروس يشكر الرئيس وأجهزة الدولة لبناء كاتدرائية ميلاد المسيح

جدة - نرمين السيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة المصرية، والقوات المسلحة ومن تعبوا فى إنشاء كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى افتتحت فى عشية عيد الميلاد عام 2019.





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