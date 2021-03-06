خلال لقائهم مدبولى.. نواب المنوفية: المواطن أصبح لديه شعور بتغيير إيجابى

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل مداخلاتهم، أعرب نواب مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة عن ترحيبهم برئيس الوزراء والوزراء، متوجهين بالشكر لهم على هذه الزيارة التى تعكس مدى الحرص على متابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات ميدانيا.

وشدد على أن أن المواطن أصبح لديه شعور قوى بالتغيير الإيجابى الذى يمس حياته فى مختلف القطاعات، وكذلك بسعى القيادات التنفيذية بالمحافظة للعمل على إزالة أية عقبات قد تعترض تنفيذ المشروعات، والتدخل الحاسم لحل جميع المشكلات التى تواجه المواطنين فى ربوع القرى والمدن.

وطلب النواب الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، ولا سيما مع توافر القوى البشرية والتجهيزات والمنشآت الطبية المطلوبة، إضافة إلى حاجة المواطنين بالمحافظة إلى تطبيق هذه المنظومة.

وأكدوا أنه مع بدء تنفيذ البنية التحتية لمشروعات "حياة كريمة" فى القرى المستهدفة سيكون لدينا نواة قوية تسهم فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرين إلى أن جميع أبناء المحافظة وقياداتها لديهم الاستعداد الكامل لدعم هذه المنظومة لتنفيذها.

كما طرح النواب عددا من الموضوعات للنقاش على طاولة الاجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء، من بينها تكليف الأطباء فى تخصصات الأشعة والتحاليل، وتحسين أوضاع عمال النظافة ضمن جهود النهوض بمنظومة إدارة ورفع المخلفات بالمحافظة.

وأشاروا كذلك إلى أهمية دعم المستشفيات بعدد من خزانات الأكسجين لبعض المنشآت الطبية، والتى من بينها مستشفى أشمون، إضافة إلى ضرورة تعزيز التجهيزات القائمة فى مستشفيات أخرى، ومن ذلك تزويد مستشفى حميات منوف بأجهزة أشعة مقطعية، فضلا عن أهمية استكمال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية.

وفى سياق الحديث عن الخدمات الطبية، ناشد النواب رئيس الوزراء تقديم المزيد من الدعم والتجهيزات لمستشفى قويسنا المركزى المقامة على طريق مصر الإسكندرية الزراعى، وتخدم مصابى حوادث الطرق، كما أنها تقدم كافة الخدمات الطبية لأهالى المركز، مشيرين إلى حاجة المستشفى إلى التعاقد مع أطباء جدد.

كما أشار النواب إلى ضرورة أن يشمل المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع كافة الترع بقرى المحافظة، وتطرقوا إلى مشكلة المبانى المقامة على منافع الرى، وتوصيل خدمات الصرف الصحى للعزب والتوابع بقرى المحافظة.

وعقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من مناقشات وأفكار من جانب نواب المحافظة، وما تم تقديمه من حلول مقترحة للمشكلات التى تواجه المواطنين بمدن وقرى المحافظة، حيث أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة، فإن تطوير المنظومة الصحية يأتى كمكون أساسى ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ولفت إلى أنه أحد أهم أهداف تنفيذ تلك المبادرة، هو الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، الذى نص القانون الخاص به على تطبيقه على مدار 15 عاما، لكن اليوم ومع تنفيذ المبادرة فإنه سيتم تطوير مستشفى المركز والوحدات الصحية التى تدخل ضمن هذه المنظومة، وهو ما سيُسهم بشكل كبير فى استعدادات المحافظات لبدء تطبيق المنظومة بشكل أسرع.

وفيما يخص المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، أوضح رئيس الوزراء أن المشروع يستهدف تبطين 20 ألف كم من الترع على مستوى الجمهورية خلال ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنفيذ هذا المشروع، بالتزامن مع تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى العديد من المراكز على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بمشكلة المبانى المقامة على منافع الرى، فقد نوّه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هناك قانونا جديدا للرى جار طرحه للنقاش بالبرلمان من شأنه حل المشكلة بشكل جذرى، كما أنه فيما يخص مشكلة توصيل شبكات الصرف الصحى للعزب والتوابع، فأكد رئيس الوزراء أنه سيكون هناك منظومة مختلفة لتصبح مخدومة بالصرف الصحى، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما سنعمل على وضع الحلول الممكنة لتوصيل هذه الخدمة للتجمعات الواقعة خارج الأحوزة العمرانية، وهو ما رحب به النواب.

من ناحيته، أثنى وزير الموارد المائية والرى على بدء تطبيق نظام الرى الحديث فى عدد من مساحات الأراضى الزراعية، مطالبا النواب بدعم جهود الوزارة فى هذا الشأن، ورفع الوعى لدى المواطنين بأهمية هذا المشروع، باعتباره عاملا مهما فى تنفيذ هذه المنظومة، إضافة إلى ضرورة توعيتهم بعدم إلقاء المخلفات بالترع بعد تبطينها وتطهيرها.

بدوره، أشار وزير التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة فى إطار تنفيذ منظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظة، وما تضمنه ذلك من إنشاء مصنع لتدوير القمامة وإقامة مدفن ومحطة وسيطة ثابتة، بالإضافة إلى رفع التراكمات الضخمة داخل المدن.

وخلال الاجتماع، تحدثت وزيرة الصحة والسكان أيضا عن البرنامج التنفيذى لمبادرة "حياة كريمة" بمركزيْ أشمون والشهداء التابعين لمحافظة المنوفية لاستهداف تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 13 مركز طب أسرة، و51 وحدة صحية، إلى جانب تطوير مستشفيات أشمون والشهداء، و14 نقطة إسعاف، هذا بخلاف سيارات الإسعاف، وسيارات القوافل العلاجية، وذلك بتكلفة مبدئية تقديرية تتجاوز 2.5 مليار جنيه.

وقالت الوزيرة إن ما تم من أعمال تطوير بمستشفى شبين الكوم التعليمى، أسهم فى مضاعفة عدد أسرّة الرعاية المركزة، بالإضافة إلى باقى الخدمات، مؤكدة أنه جار استكمال تنفيذ أعمال التطوير للأقسام الأخرى بالمستشفى، مشيرة إلى أن أعمال التطوير التى تم تنفيذها لتحسين مستوى الخدمات الصحية بمركز الباجور، تكلفت تجاوزت 130 مليون جنيه خلال العاملين الماضيين، إضافة لما تم من أعمال لرفع كفاءة 34 مستشفى حميات وصدر على مستوى المحافظة.

وأشارت كذلك إلى أن المركز الاقليمى بشبين الكوم يُعد واحدا من 6 مراكز لإنتاج البلازما، ضمن المشروع القومى للبلازما على مستوى الجمهورية، والذى وجه به رئيس الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن محافظة المنوفية تأتى ضمن النموذج الأمثل لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، حيث إنها مؤهلة بالفعل مجتمعيا لبدء تطبيقها.

ورداً على مداخلة النواب بضرورة إتاحة المعلومات اللازمة حول الكميات المطلوبة والأسعار لتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" من خلال وزارة التجارة والصناعة لخدمة المُصنعين المحليين، فقد أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باستخدام المنتج المحلى فى تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وأنه تم بالفعل عقد اجتماعات مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية لتوفير ذلك، كما تم إطلاق تطبيق إلكترونى على الهواتف المحمولة من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتحديث لحصر الطاقات الإنتاجية.

كما أكدت الوزيرة أن الحكومة حريصة على أن تكون المكونات المستخدمة فى تنفيذ المشروعات مصرية الصنع.

وعقب ذلك، اختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالإعراب مجددا عن سعادته للاستماع إلى كافة الآراء التى تم طرحها خلال اجتماعه بأعضاء البرلمان عن محافظة المنوفية، فى ضوء السعى المتواصل لتوطيد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، للتوصل إلى رؤية مشتركة لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه المواطنين؛ من أجل إزالتها، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.